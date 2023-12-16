Актер и музыкант Александр Устюгов после критики СВО не исчез с телеэкранов, как многие его коллеги. Он продолжает успешно сниматься и давать концерты со своей группой Ekibastuz, рассказал портал News.ru.

Актер получил широкую известность после исполнения роли майора Шилова в сериале «Ментовские войны». Сейчас этот проект закрыт, но Устюгов достаточно активно снимается. В 2023 году он сыграл Столыпина в исторической картине режиссера Алексея Адрианова, а также был задействован в фильмах и сериалах «Банда ЗИГ ЗАГ», «Спасение капитана Максимова», «Южный ветер. На границе», «Бешество» и прочих.

Активисты движения «Внуки» требовали запретить концерты группы Ekibastuz в Санкт-Петербурге из-за критики спецоперации ее солистом Устюговым, но попытка оказалась неудачной.

Осенью 2022 года актер оказался в отделение интенсивной терапии. Кроме того, он переболел неизвестным вирусом, но восстановился и чувствует себя удовлетворительно.