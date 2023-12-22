Народная артистка России Ирина Розанова проснулась знаменитой после роли «ночной бабочки» Сами-Гулливер в нашумевшем фильме «Интердевочка». Сейчас 62-летняя актриса продолжает участвовать в съемках, выяснил портал News.ru.

Одним из наиболее известных проектов в карьере артистки является «Крымский мост. Сделано с любовью!», который снял в 2018 году режиссер Тигран Кеосаян. После выхода фильма на экраны Розанова, как и другие участники, попала под волну хейта от украинских политиков и националистически настроенных зрителей. Ее даже включили в базу сайта «Миротворец» за то, что побывала в Крыму на съемках.

Позже в одном из интервью Розанова заявила, что не оценивала политическую ситуацию, когда снималась в этом фильме.

«Я очень мало знала, что вообще происходит. Какие-то политические события. Я вообще была не в курсе. Я, когда шла к Тиграну работать, помню, мы сидели в „Каретном дворе“ потом, и это была память Саши Абдулова. Я шла туда, потому что это человеческая история. А чем это потом все обросло — это меня не касается, а к моей профессии имеет отношение», — заявила актриса.

В 2023 году Розанова снялась в проектах «Неприличные деньги и плакса». Также стоит ометить ее участие в фильмах «Я делаю шаг», «Гром. Трудное детство» режиссера Олега Трофимова, «Капитан четвертого ранга» и «За нас с вами».