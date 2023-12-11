Вынужденный каннибал вспомнил историю авиакатастрофы 1972 года

Пассажир уругвайского рейса 571, разбившегося в Андах более 51 года назад, поделился своим мучительным опытом выживания для предстоящего фильма «Нетфликс», основанного на этой трагедии. Источник: Fox News.

В триллере «Общество снега», выходящем в прокат 4 января, рассказывается кошмарная история рейса, так и не доставившего команду по регби на запланированный матч в Чили. Вместо этого самолет врезался в отдаленную гору на западе Аргентины, потеряв оба крыла и расколов фюзеляж пополам, убив при ударе троих членов экипажа и девятерых пассажиров.

По данным «Британники», из 33 пассажиров, которым удалось выжить при падении самолета, только 16 были спасены после того, как двое выживших пассажиров – Роберто Канесса (фото выше) и Нандо Паррадо – в течение 10 дней и в опасных условиях пробирались через заснеженные горы с самодельным альпинистским снаряжением, чтобы вызывать помощь для остальных.

Эта потрясающая история экранизировалась неоднократно, особенно точным была драма 1993 года «Выжить». Но новая экранизация Netflix продвигает художественную реконструкцию это трагедии еще дальше, поскольку переносит зрителей на реальное место печально известной авиакатастрофы.

«Мы снимали на высоте 3600 метров, на том же месте, где разбился FH-227, и в то же самое время года», – рассказал для утреннего шоу «Today» режиссер новой картины Хуан Антонио Байона.

Самая точная экранизация

По данным «Нетфликс», биографический триллер снимался в Монтевидео, в аэропорту которого команда по регби и остальные пассажиры сели на этот роковой рейс, затем в Сьерра-Неваде, а также в различных районах Чили и Аргентины, где происходили все эти события в реальности.

Роберто Канесса, сейчас 70-летний детский кардиолог, признался, что смотреть последнюю экранизацию было нелегко.

«Я снова погрузился в атмосферу этого места», – заявил он во время эфира шоу «Today» (30 ноября). «Я словно оказался в том фюзеляже».

Выжившие после катастрофы самолета пассажиры создали грубое укрытие в обломке самолетного фюзеляжа, втиснувшись в пространство размером примерно 2,5 на 3 метра, убрав оттуда сломанные сиденья и использовав их для перекрытия открытой части самолета, согласно опубликованной биографии Канессы.

Пять пассажиров скончались от полученных при падении самолета травм в первую же ночь, проведенную на заснеженной вершине горы, расположенной в одном из наиболее негостеприимных участков нашей планеты.

Оставшимся в живых оставалось очень мало еды – восемь плиток шоколада, банка мидий, три маленькие баночки варенья, банка миндаля, несколько фиников и чернослива, конфеты и несколько бутылок вина. Согласно биографии, опубликованной Нандо Паррадо, на протяжении трех дней ему досталось единственное зернышко арахиса из шоколадной плитки.

Никакой естественной растительности или хоть каких-нибудь животных, которых можно было бы добыть, пассажирам злополучного рейса найти не удалось. Их скудные запасы пищи закончились в первые недели, несмотря на жесточайшее нормирование среди 28 выживших.

Согласно книге «Живые: история выживших в Андах», после того, как в самолете заработало небольшое транзисторное радио, выжившие пассажиры в течение первой недели пребывания на горе услышали, что их поиск был прекращен.

Этот момент очень подробно описан в автобиографии Канессы. Члены группы приняли общее решение, что, если кто-либо из них умрет в этих суровых условиях, то остальные смогут питаться их телами, чтобы продолжить жить.

Жуткие решения от безысходности

Роберто Канессу, 19-летнего студента-медика во время этого жестокого испытания, ведущие «Today» спросили о моменте, когда группой было принято немыслимое решение «съесть тела своих близких» (выше – оригинальное фото выживших пассажиров, сделанное на найденную в багаже фотокамеру).

«Я думал тогда, что если погибну, то буду горд тем, что мое тело пригодится для кого-то другого», – ответил Канесса. В своей биографии он описал срезание плоти с замерзших тел, как нечто «посреди множества мучений и долгих обдумываний».

«Мы складывали тонкие полоски мерзлой плоти на кусок металла от обшивки самолета», – вспоминал он. «Каждый из нас, в конце концов, съел свой кусок, когда смог решиться на это».

Все пассажиры рейса 571 были католиками, и часть их опасалась вечного проклятия за каннибализм. Позже, после их спасения с места авиакатастрофы, Папа Иоанн Павел II освободил выживших от любых нарушений норм католицизма за 72 дня нахождения на горе.

Через 17 дней после крушения на фюзеляж самолета обрушилась лавина, убив восьмерых. Те, кому удалось выжить после удара лавины, оказались в ловушке внутри пространства площадью метр на метр рядом с новыми трупами. В конечном итоге, сообщил в своей книге Канесса, им пришлось питаться своими недавно умершими товарищами по несчастью.

Только через три дня выжившим удалось вырваться из своей заснеженной тюрьмы, но снаружи была яростная метель. В последующие дни оставшиеся пассажиры решили отправить Канессу и Паррадо за помощью.

В конечном итоге, без какого-либо подходящего альпинистского снаряжения, молодым мужчинам удалось за три дня подняться вверх на гору, на высоту более 1200 метров. Они надели несколько предметов верхней одежды и пользовались ночью спальным мешком, кое-как сделанным из матерчатой обшивки разрушенного самолета. Достигнув более высокой точки обзора, они выбрали направление, в котором пойдут и начали свой долгий путь в поисках помощи.

«Может быть, мы идем сейчас навстречу смерти, но я лучше пойду ей навстречу, чем буду просто ждать, пока она сама придет ко мне», – заявил Паррадо, обращаясь к Канессе, когда они достигли вершины горы.

«Мы с тобой друзья, Нандо», – ответил ему Канесса. «Мы уже через столько всего прошли. Теперь давай умрем вместе».

Через 10 дней им удалось встретить группу чилийских пастухов, которые вызвали помощь от властей Чили. По данным Sky News, после крушения Роберто Канесса похудел на 44 кг – примерно на половину своего прежнего веса.

Чтобы исполнить роль Канессы в новом триллере, актер Энцо Вогринчич похудел на 22,5 кг, питаясь всего лишь банкой тунца и одним мандарином каждый день, пока шла подготовка к съемкам. По данным «Today», он продолжил также скудно питаться уже на месте крушения, пока съемочная группа готовила сцену. По словам Вогринчича, таким способом он пытался лучше осознать причины тех или иных решений пассажиров рейса 571.

Чилийские ВВС, направляемые Нандо Паррадо, добрались до места крушения на трех вертолетах. Учитывая суровые условия, тела погибших оставили тогда на вершине ледника. В конечном итоге они были похоронены в братской могиле на месте, регулярно посещаемом альпинистами.

Первое время после спасения выжившие пассажиры держали при себе подробности своих 72 дней на вершине ледника. Но после того, как фото полусъеденной ноги, сделанные Андским корпусом помощи, появились на первых страницах двух чилийских изданий, новостные агентства по всему миру принялись рассуждать о методах выживания группы.

Тогда выжившие провели пресс-конференцию, на которой объяснили наличие договора о принесении в жертву своих тел и сравнили свои решения со словами Иисуса на Тайной вечере, сообщает National Geographic.