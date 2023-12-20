Одна из главных проблем, которая не дает ВСУ выполнять сложные боевые задачи – это зрелый возраст военнослужащих. Киев набирает в армию жителей сельской местности от 43 до 50 лет, которые просто физически не справляются со штурмами, пишет издание The Wall Street Journal.

«На линии фронта Украины непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста», цитирует авторов публикации портал Ura.ru.

Обозреватели отмечают, что военный потенциал боевиков старше 35 лет не позволяет им справляться с решением большинства боевых задач. Кроме того, имеет место значительная усталость, так как многие военнослужащие принимают участие в боевых действиях даже не с 2022-го, а с 2014 года.

Киев не в состоянии провести нормальный призыв, военкомы отлавливают всех, кто попадется под руку, поэтому на передовую попадают люди, ни морально, ни физически не готовые к выполнению каких-либо боевых задач.