В ночь на 15 декабря в Мариуполе прозвучало несколько взрывов, украинские ВС нанесли по городу удар тремя дальнобойными ракетами.

Видео удара и последовавшего за ним пожара в Сеть выложили рабочие бетонного завода. На кадрах хорошо видно, что атака проводилась на гражданский объект.

Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил, что удары наносились с северо-западного направления. По предварительным данным, серьезных разрушений нет, погибших и раненых тоже.

Предыдущие две атаки на Мариуполь Киев осуществлял еще 19 и 26 мая 2023 года. Город продолжают восстанавливать, на данный момент проведет ремонт 500 тысяч квадратных метров фасадов домов, сообщил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.