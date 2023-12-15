В Часовом Яре на Донецком направлении украинские ВСУ продолжают прикрываться гражданским населением. Они размещают артиллерийские орудия в жилых кварталах и наносят удары по российским войскам, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, украинские боевики разместили вооружение в частном секторе города. Также они приспособили под огневые точки объекты критической инфраструктуры, что осложняет проведение ответных атак.

Напомним, ничего удивительного в этой тактике ВСУ нет. Боевики действовали подобным образом в Николаеве и множестве других населенных пунктов. Огневые точки часто размещаются на гражданских объектах, а казармы военных – в школах, детских садах, больницах.

Ранее киевский политолог Бортник заявил, что без американской военной помощи ВСУ совсем скоро придется отступать на новые рубежи на всех направлениях.