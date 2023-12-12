В зоне проведения специальной военной операции погиб еще один актер, который активно снимался в России, но в боевых действиях участвовал на стороне ВСУ. Речь об Андрее Павленко, известном по сериалам «Ментовские войны. Одесса», «По законам военного времени-2» и «Возвращение Мухтара».

RT приводит слова жены актера Дарьи Ореховой, которая эмоционально заявила. Что будет очень скучать по погибшему мужу. Также она отметила, что дата прощания с Павленко и его похорон будет объявлена позже.

Актер служил в театрах «Ателье 16» и «Черный квадрат» в Киеве. Первую роль сыграл в сериале «Леди мэр», был также задействован в проектах «За все тебя благодарю», «Исцеление любовью», «Волчица» и других.

Напомним, ранее погиб еще один актер из «Возвращения Мухтара» и «Ментовских войн» Василий Кухарский. Он также активно снимался в России, но после начала СВО уехал на Украину и вступил в ряды ВСУ.