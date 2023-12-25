Известный по сериалу «Черная кошка» актер Богдан Колесник ликвидирован в зоне СВО. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВС Украины, заявило местное Государственное агентство по вопросам кино.

По информации ведомства, Колесник погиб 23 декабря.

В многосерийной картине «Черная кошка», которая снималась в Одессе, актер исполнил роль уголовного элемента Лома. Сериал вышел на телеэкраны в 2013 году и рассказывал об уничтожении банд, сформировавшихся после войны, и борьбе с диверсантами фашистского подразделения «Бранденбург 800». Роли в нем исполняли российские актеры Ольга Ломоносова и Павел Деревянко.

Помимо этого фильма, Колесник сыграл также одну из ролей в картине «Старший следователь» и в сериале «Маэстро».