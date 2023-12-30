Депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что ответом на теракт в Белгороде должна быть ликвидация высшего руководства Украины. В интервью NEWS.ru он пояснил, что в распоряжении ВС РФ имеется все необходимое для проведения такой операции.

«Пора переходить к ликвидации высшего руководства Украины, в том числе Залужного, Буданова и Зеленского. У нас достаточно возможностей. И «Калибры», и «Кинжалы», и «Искандеры», и стратегическая авиация», – заявил парламентарий, представляющий комитет по обороне.

По его словам, необходимо также полностью уничтожить топливные базы, объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, которые работают на нужды украинской армии. Кроме того, целями ВС РФ должны стать мосты через Днепр. Их уничтожение разрушит логистику ВСУ.

Депутат также призвал жителей приграничных регионов соблюдать крайнюю осторожность в праздничные дни. Также он заявил, что ПВО не должна терять бдительности, не оставляя противника ни единого шанса для повторения подобных атак.