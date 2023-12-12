Подразделения мотострелковой бригады ВС РФ во взаимодействии с артиллерией уничтожили более 50 боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Бойцы группировки войск «Центр» своевременно обнаружили перемещение личного состава и техники украинской армии и приняли решение атаковать противника.

Глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил также о мощном авиаударе по живой силе ВСУ и вооружению у населенных пунктов Червона Диброва и Серебрянка.

Кроме того, авиация поразила четыре вражеских наблюдательных пункта, передает РИА Новости.

По данным министерства обороны, за последние сутки на Краснолиманском направлении были уничтожены два автомобиля, одна боевая машина пехоты и 1 танк. Также ликвидировано до 175 военнослужащих ВСУ.