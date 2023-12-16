Российские ВС начали наступление на населенный пункт Часов Яр, в котором располагаются крупные силы ВСУ. Сейчас наши подразделения занимают Богдановку и обустраивают плацдарм для дальнейшего продвижения вперед, пишет «Военное обозрение».

Часов Яр имеет для ВСУ большое значение. Он располагается на возвышенности, поэтому обеспечивает противнику преимущества. Штурмовать его «в лоб» вряд ли получится, поэтому ВС РФ будут скорее всего окружать населенный пункт и только после этого выбивать вражеские силы. Уже сейчас они обходят город с флангов, преодолевая отчаянное сопротивление боевиков.

Также ВС РФ продвигаются к юго-западу от Артемовска. Целью является получение дополнительных стратегических преимуществ, а также ослабление позиций противника.