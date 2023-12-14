В ночь на 14 декабря в Одесской области 6 часов не умолкали сирены воздушной тревоги. Дроны-камикадзе «Герань» мощно атаковали украинские порты, пишет «Свободная пресса».

О сильных взрывах сообщили жители Измаила, Рени и Килии, где располагаются порты и судоремонтный завод на Дунае. Рои дронов заходили на цели несколько раз и ПВО Украины явно не справилась с такой атакой. Точных официальных цифр пока нет, но власти региона заявляют о нескольких прилетах.

Напомним, предыдущей ночью в Одесской области также была атакована портовая инфраструктура, дроны также уничтожили авторемонтное предприятие. Взрывы были слышны в Черноморске и в самом областном центре.