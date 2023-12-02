В населенном пункте Крынки российские военные прямым попаданием уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ. Военный эксперт Борис Рожин в своем тг-канале опубликовал видеозапись этого эпизода.

Он отметил, что после точного попадания в расположение противника несколько боевиков пытались выбраться из здания. Но из-за серьезных ранений, полученных в результате взрыва, они не смогли этого сделать.

В населенный пункт Крынки в Херсонской области продолжают высаживаться украинские штурмовики, форсировавшие Днепр. Командование ВСУ ежедневно сообщает, что это плацдарм для дальнейшего наступления на левобережье, который будет расширяться. Однако военные эксперты уверены, что Киеву не удастся создать плацдарм в Крынках. Все дело в том, что село находится под огневым контролем ВС РФ, а прибывающие туда украинские военные оказываются в ловушке.