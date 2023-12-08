На Краснолиманском направлении военнослужащие ВС РФ забросали противника агитснарядами. Это 122-миллиметровые боеприпасы, в которых отсутствуют поражающие элементы. Внутри – листовки на русском и украинском языках с призывом сдаваться в плен, передает ТАСС.

В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы группировки «Центр» в каждый из таких снарядов заложили по 500 листовок. Боеприпасы обладают дальностью в 10 километров. Они специально окрашены в красный цвет, чтобы можно было отличить их от боевых.

Под Красным Лиманом продолжаются позиционные действия, в которых ВС РФ периодически переходят в наступление. Украинцам предлагают сдаться, причем среди основных гарантий – сохранение жизни и, в случае необходимости, предоставление качественной медицинской помощи.