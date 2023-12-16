Российские ВС обманывают украинскую противовоздушную оборону с помощью электромагнитных импульсов. Они имитируют полет ракет «Кинжал» и сбивают с толку операторов ПВО, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что для этой цели задействуются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они ставят помехи таким образом, что электромагнитные импульсы по всем параметрам, начиная от скорости перемещения в пространстве, напоминают, к примеру, гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Одновременно с этим экипажи истребителей МиГ-31К могут сообщать о пусках, что создает иллюзию ракетного удара. Однако на самом деле никаких запусков не производится.

Подобные имитации вынуждают ВСУ задействовать системы ПВО в том или ином регионе, выдавая их местонахождение. Кроме того, ложные цели позволяют перегружать противовоздушную оборону и заставлять ее пропускать реальные ракетные атаки.