В Купянском районе Харьковской области прогремела серия мощных взрывов. Телеграм-канал «Иди и смотри» сообщает о массированном ударе по целому ряду объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Источник канала сообщил о серии прилетов, не уточняя, какие именно объекты были поражены. Он лишь отметил, что речь идет о позициях украинской армии, которая все еще пытается оказывать сопротивление продвижению ВС РФ.

Купянск военные эксперты называют одной из ключевых целей российских войск в Харьковской области. Это крупный логистический узел, установление контроля над которым позволит создать ВСУ множество проблем. В настоящий момент ВС РФ продвигаются вперед в районе населенного пункта Синьковка, который фактически является ключом к Купянску.