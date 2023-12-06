Вокруг пользы и вреда кофе ходит множество споров, а порой, необоснованных слухов. Поэтому стоит расставить все точки над «i», разобравшись, какой кофе является вредным, а какой полезным.

Специалисты утверждают, что людям, страдающим гипертонией, ишемической болезнью сердца и заболеваниями ЖКТ об употреблении кофе и его дозах стоит говорить с лечащим доктором. Для здоровых людей в норме употреблять до четырех чашек в день.

Если же употреблять больше указанного количества кофе в день, то из-за избытка кофеина в организме человек станет раздражительным и нервозным. Также отмечается тревожность, вялость и апатия. Таким образом, реагирует на большое количество кофеина нервная система.

По словам гастроэнтеролога, врача высшей категории Галины Барташевич, кофе вредно пить на голодный желудок, так как он повышает кислотность желудочного сока, поэтому неприятные ощущения гарантированы.

Не стоит забывать и о пользе этого напитка, ведь кофеин повышает уровень дофамина в мозге, тем самым улучшает настроение и память.