Популярный у россиян в праздники майонез является весьма опасным продуктом. Злоупотреблением ним может повлечь за собой неприятные последствия для здоровья, рассказала терапевт Полина Лепилова.

В составе майонеза используются горчица, большое количество подсолнечного или оливкового масла, уксус и соль, которые негативно сказываются на здоровье. Если часто употреблять майонез, это приведет к развитию хронического воспаления внутренних органов. Кроме того, из-за продукта человек сталкивается с проблемами преждевременного старения.

Лепилова отметила, что на Новый год или другие праздники именно майонез становится основным блюдом, так как его используют для заправки салатов оливье, мимоза, для селедки под шубой, для других праздничных изысков. Он делает эти салаты очень сытными, что вредит организму.