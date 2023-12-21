Телеведущий и врач Александр Мясников отреагировал на введение в Санкт-Петербурге масочного режима на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В связи с этим решением городских властей он вспомнил старый анекдот:

«Анекдот старый вспомнил: “Что сказал папа, когда упал с лестницы?” — “Мат пропускать?” — “Конечно!” — “Тогда ничего!”» — рассказал Мясников.

Масочный режим действует в Санкт-Петербурге с 20 декабря. В документе, который подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова, предписывается носить маски в медицинских учреждениях. Также они должны использоваться на массовых мероприятиях.

В Роспотребнадзоре заявили, что требование по ношению масок не является обязательным и введено лишь в профилактических целях.