Возможности Яндекс ТВ Станции: что нужно знать перед покупкой.

ТВ Станция — это две линейки собственных телевизоров, совмещенных с музыкальной колонкой и голосовым помощником Алисой. Первая линейка — базовые телевизоры среднего ценового сегмента с диагоналями 43 и 50 дюймов. Вторая — версия «Про» — панели диагональю 55 и 65 дюймов.

Рассмотрим технические характеристики на примере ТВ Станции 50”, модель YNDX-00092.

Изображение

Дисплей с жидкокристаллической VA-матрицей, подсветкой Direct LED, разрешением 4K UltraHD (3840 × 2160 пикселей), контрастностью 7000:1. Угол обзора 178°, благодаря чему изображение на экране не искажается при просмотре из любой точки комнаты.

Local Dimming — новая технология локального затемнения, которая контролирует яркость отдельных светодиодов и создает более качественное изображение. Благодаря этой функции достигается глубокий черный цвет и высокая контрастность изображения.

Производительность

В новую ТВ Станцию встроен 4-ядерный процессор с частотой 1,9 ГГц, объемом оперативной памяти — 3 GB, флэш-памяти — 32 GB. В отличие от предыдущей версии умного телевизора Яндекса, в ТВ Станциях появился нейропроцессор, чтобы обработка команд Алисы стала более точной и быстрой.

ТВ Станция поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth ВТ 5.1.

Звук

В ТВ Станции четыре разнонаправленных динамика мощностью 34 Вт и двухполосный звук. Этого вполне достаточно для домашнего прослушивания музыки.

Алиса

Обе линейки телевизоров имеют виртуального ассистента Алису. Она активна и во время просмотра телевизора, и в спящем режиме, когда экран выключен. С ее помощью можно поставить будильник, напоминание, уточнить статус заказа из Яндекс Лавки или заказать такси. Чтобы управлять телевизором, достаточно сказать:

— Алиса, включи топ-10 комедий.

Алиса покажет подборку на Кинопоиске. Для быстрых команд не нужно обращаться к Алисе, достаточно сказать: «стоп», «следующий», «громче» и т. д.

ТВ Станция как элемент умного дома

Если у вас дома есть умные устройства, то ТВ Станция сможет стать полноценным хабом и управлять ими по команде. Вы можете сказать: «Алиса, убавь яркость в спальне на 50%» или «Алиса, приберись дома».

В коллекции Яндекса есть умные розетки и лампочки, а также ИК-пульт. Есть устройства других производителей совместимы с Алисой (чайники, пылесосы, кондиционеры).

Кроме однократных команд, можно создавать сценарии — автоматизированные цепочки команд. Например, придя домой можно сказать: «Алиса, я дома» — в спальне включится свет, а ТВ Станция заиграет ваш плейлист.

ТВ Станция — это одно устройство со множеством полезных функций. Узнайте больше на официальном сайте.