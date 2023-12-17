В ночь на 17 декабря Волгоградскую область атаковали украинские беспилотники. Дежурные силы противовоздушной обороны сумели устранить угрозу, жертв и разрушений, по информации местных властей, нет.

Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался наносить удары сразу по трем областям России – Волгоградской, Липецкой и Ростовской. 33 дрона самолетного типа сбито средствами ПВО.

Минувшей ночью в одной из войсковых частей под Волгоградом раздался мощный взрыв. По неофициальной версии, он произошел либо на складе с боеприпасами, либо в железнодорожном составе.

После взрыва начался сильный пожар, жителей окрестных районов пришлось в экстренном порядке эвакуировать.

Ранее Киев пытался атаковать Волгоградскую область беспилотными аппаратами 7 сентября и 24 ноября. Все дроны перехватила ПВО.