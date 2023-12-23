В Авдеевке боевики ВСУ фактически оказались в «мешке», не в силах сдерживать натиск российских войск. Ежедневно тонны снарядов сыплются на их укрытия, поэтому боевики массово гибнут в уничтоженных блиндажах и окопах, в разрушенных подвалах и бетонных фортификациях, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Геннадий Алехин.

Он отметил, что раньше боевики «смело» обстреливали из Авдеевки Донецк, Горловку и другие мирные населенные пункты. Они снимали видео этих обстрелов, гордясь собой. Сейчас они тоже снимают ролики, но уже выглядят на них затравленными и запуганными, а гордость куда-то улетучилась.

Алехин напомнил, что Киев готовил укрепления в Авдеевке на протяжении многих лет. При этом ВСУ наносили удары по гражданскому населению в Донецке и прятались в свои бункеры.

«Отсюда они ежедневно обстреливали Донецк и Горловку натовским 155-мм калибром орудий, били из систем РСЗО по мирному населению, а потом прятались под метровым слоем бетона. Сейчас же они пищат, как крысы, которых выжигают паяльной лампой», – пояснил эксперт.

ВС РФ же пока не идут на штурм Авдеевки. Они предпочитают громить позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК и артиллерийскими ударами, каждый из которых ослабляет противника.