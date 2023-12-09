В начале спецоперации на Украине российские военные использовали дроны-камикадзе «Герань» с маломощным двигателем внутреннего сгорания или электромотором. Сейчас их сменяют реактивные силовые агрегаты, повышающие эффективность беспилотников, рассказал порталу Sputnik заслуженный летчик России Владимир Попов.

Он отметил, что раньше дрон разгонялся до 180-200 км в час, а во время пикирования на цель – до 300. С реактивным двигателем ситуация существенно изменилась в лучшую сторону.

Сейчас «Герань» может лететь со скоростью до 600 и даже 800 км/ч, а при заходе на цель она повышается еще больше.

В сочетании с модулями навигации ГЛОНАСС увеличенная скорость позволяет беспилотнику точнее атаковать вражеские цели. Кроме того, модернизация позволила более эффективно обходить украинскую ПВО.