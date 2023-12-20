Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видеозапись, демонстрирующую уверенную боевую работу российских ВС у населенного пункта Терны в районе Торского выступа. Он отметил, что и на этом направлении у ВСУ все плохо.

На записи подразделения 20-й армии ВС РФ четко взаимодействуют с разведчиками 24 ОБСпН и уничтожают дорогостоящую вражескую технику копеечными дронами-камикадзе.

Эксперт отмечает, что речь идет о кадрах объективного контроля, которые показывают точное количество уничтоженной техники. Они также дают реальную возможность оценить масштаб потерь противника. Эти самые потери огромные, поэтому Запад и задумывается о прекращении бессмысленной военной помощи Киеву.

В США и НАТО начинают понимать, что никаких перспектив у ВСУ нет. Сколько оружия и техники не отправь в Киев, все это будет сметено российскими военными, которые превосходят украинскую армию технологически. Они лучше подготовлены, лучше взаимодействуют друг с другом на уровне подразделений и демонстрируют высокую мотивацию, в отличие от деморализованного противника.