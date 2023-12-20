Киев на протяжении трех ближайших месяцев приложит все усилия, чтобы призвать в армию до 150 тысяч человек, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что территориальные центры комплектования (бывший украинские военкоматы) на этот раз будут беспредельничать еще круче, чем весной и летом. Помимо более жесткой и бесцеремонной охоты на потенциальных призывников ожидается усиление наказаний за попытки выехать из страны без законных на тот оснований.

При этом мобилизованные будут отправляться сразу под Авдеевку и в другие горячие точки. Перечень лиц, годных для участия в боевых действиях, расширят до максимума, будут хватать тех, кто до этого момента имел бронь.

Также ВСУ начнут активно привлекать студентов, пенсионеров в возрасте до 65 лет и женщин.

Любые жалобы на агрессивное поведение военкомов и похищение людей будут игнорироваться, в особо вопиющих ситуациях власти устроят показную расправу, однако она будет только на словах, но не на деле.