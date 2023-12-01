Газотурбинные двигатели танков M1A1 Abrams быстро засоряются песком и грязью и выходят из строя. Кроме того, в США их совершенно заслуженно называют «пожирателями топлива», рассказал военный эксперт Владимир Прохватилов.

«Эти машины быстрые, но потребляют огромное количество горючего. Наши к этому приспособлены, они легче. А Abrams быстро выходили из строя, забиваясь песком. На Украине много и песка, и глины, и грязи», — пояснил аналитики.

Он отметил, что американские танкисты во время боевых действий на Ближнем Востоке натренировались моментально менять вышедшие из строя двигатели в полевых условиях. Но на Украине для этой цели потребуется строить новые ремонтные заводы. США отлично знали эту уязвимость танков, но все же зачем-то отправили их в Киев.

Также Прохватилов в интервью «Ленте.ру» заявил, что «Абрамсы» могут использовать только страны, готовые тратить огромные деньги на их ремонт и обслуживание. На Украине же США только испортят репутацию своих боевых машин. Впрочем, считает эксперт, Вашингтон мог дать Киеву указание “не совать танки в бой”, чтобы не подвергать их риску быть уничтоженными беспилотниками и артиллерийскими снарядами ВС РФ.