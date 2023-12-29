Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря может указывать на начало зимней кампании, которая призвана заставить Киев капитулировать, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он назвал одним из главных условий капитуляции Украины уничтожение военно-промышленного комплекса страны и разрушение критической инфраструктуры. Достичь этой цели можно подобными атаками, в ходе которых будут применяться ракеты Х-101 и Х-22, «Ониксы» и «Калибры», баллистические «Искандеры» и гиперзвуковые «Кинжалы». Подавляющее большинство этих боезарядов украинская ПВО сбить просто не в состоянии.

«Это один из способов заставить Зеленского подписать политическую капитуляцию — бить по всему, что обеспечивает жизнеспособность ВСУ. А за политической капитуляцией последует и военная», — цитирует эксперта портал NEWS.ru.

Ранее стало известно об утренних ударах по крупному военному предприятию «Артем» в Киеве. Жители столицы Украины сообщали о громких взрывах на его территорию и рядом с заводом.