Усилить морскую пехоту РФ, обеспечить ее быстрые и эффективные действия позволят новейшие артиллерийские установки «Мальва» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал «Ленте.ру», что «Мальва» на колесном шасси обладают высокой маневренностью. Они гораздо быстрее гусеничных самоходок и поэтому могут быстро выйти на позицию для удара, атаковать противника и сразу же перебраться на другое место, не подставляясь под ответный огонь.

РСЗО «Торнадо-Г» существенно превосходят «Грады» по точности, что обеспечивается использованием современной электроники. Она же позволяет гораздо быстрее навести орудие на цель и нанести удар.

Оперативность действий морской пехоты повысит ее эффективность и позволит уничтожать укрепрайоны ВСУ, существенно затрудняя противнику контрбатарейную борьбу.