Военный эксперт Алексей Леонков прогнозирует переломный 2024 год для Украины. Он поясняет, что в Соединенных Штатах и в большинстве других стран намечаются выборы и любой политик с лозунгом «Хватит кормить Украину» моментально получит все шансы на победу.

Кроме того, Киев не сумеет выстроить столь же эффективную оборону, как ВС РФ. В его распоряжении нет ни денег, ни достаточного количества инженерной техники, ни производственных мощностей для создания железобетонных конструкций.

Кроме того, Киев даже не сможет заставить население рыть примитивные окопы и строить фортификации вручную, так как далеко не всем захочется работать за еду.

«Вряд ли ВСУ удастся построить такую сплошную линию обороны, как у нас. А даже если построят, то кто будет это всё оборонять? Ведь с мобилизационными ресурсами у ВСУ очень большие проблемы», -цитирует аналитика информационное агентство «Регнум».