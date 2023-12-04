Ключевая уязвимость американского ЗРК Patriot, на которую огромные надежды возлагает украинское руководство – это невозможность быстро передислоцировать комплекс на другое место. Из-за этого он может быть уничтожен сразу после отражения атаки с воздуха, рассказал РИА Новости военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он напомнил, что в мае Patriot отражал российскую ракетную атаку и «засветил» таким образом свое местоположение. Его обнаружила космическая и авиационная разведка, после чего по комплексу был нанесен удар гиперзвуковыми «Кинжалами»,

Корнев также напомнил о многочисленных заявлениях украинского командования о невероятных возможностях «Пэтриотов». Так, спикер Воздушных сил ВСУ высказывался в том духе, что комплекс способен уничтожать до 15 «Кинжалов» за раз.

Такие заявления не имеют под собой никаких оснований, отметил эксперт. ЗРК Patriot действительно является единственным комплексом, в теории способным перехватывать оперативно-тактические «Искандеры» и даже «Кинжалы», летящие по баллистической траектории. Но вот эффективность их в этом до сих пор не получила подтверждения.