Запад вряд ли удовлетворит запрос Украины на корабли, необходимые якобы для охраны сухогрузов. Но даже если Киев добьется своего, Турция не пропустит их в Черное море.

«Но мы прекрасно понимаем, что эти сухогрузы идут на Украину гружёные оружием. И Зеленскому пообещали решить этот вопрос. Однако на сегодняшний день Турция соблюдает конвенцию Монтрё и не пропускает как наши военные корабли из Чёрного моря, так и западные в Чёрное море», – цитирует военного эксперта Юрия Кнутова информационное агентство «Регнум».

Эксперт отметил, что у Киева есть другой путь – по Дунаю. Оттуда корабли могут пройти к Черному морю, а затем добраться до портовых Николаева и Одессы.

Однако этот способ транспортировки позволяет снабдить Украину только компактными ракетными катерами.

В Советском Союзе, продолжил эксперт, такие катера отлично справлялись с решением различных задач. Но охранять огромные контейнеровозы они все равно не смогут.