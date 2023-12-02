Беспилотные аппараты «Ланцет» стали наиболее эффективным оружием ВС России. Они неуязвимы перед системами ПВО, так как способны маневрировать и на огромной скорости заходят на цель, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик отметил последнюю модификацию «Ланцетов», которые управляются искусственным интеллектом.

«Последняя модель — когда можно запустить три “Ланцета”, и они будут управляться одним треком, самостоятельно находить цели благодаря использованию элементов искусственного интеллекта — это технология, которая опережает многие страны мира», – пояснил Кнутов.

Кроме того, эксперт перечислил и другие эффективные виды оружия ВС РФ. К ним относятся вертолеты Ка-52, представляющие собой практически «летающие танки», САУ «Коалиция-СВ», которые превосходят немецкие Panzerhaubitze 2000 по скорострельности и поражают цели с дистанции в 70 километров, фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции.