Заявление украинского президента Владимира Зеленского о начале новой зимней фазы конфликта – это фактически признание провала контрнаступления, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что это только в представлении украинского лидера новая фаза. На деле же его высказывание – это смягченное признание поражения ВСУ.

Кнутов напомнил, что Зеленский собрался выстраивать оборону вдоль границы с Россией и Белоруссией от Харькова до Западной Украины. Он отметил, что в настоящее время строительством фортификационных сооружений заниматься бессмысленно из-за дождей и распутицы.