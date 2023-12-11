В ноябре и декабре 2023 года военная помощь Запада Украине существенно уменьшилась. Также союзники сократили финансирование, несмотря на все попытки президента Владимира Зеленского выпросить новые многомиллиардные пакеты поддержки, рассказал на радио «Комсомольская правда» военный эксперт Кирилл Федоров.

От отметил, что без помощи Запада Украине Россия имеет все возможности, чтобы одержать победу. Однако в настоящий момент ситуация в зоне спецоперации все еще остается довольно сложной.

Киев постоянно говорит об уходе в «стратегическую оборону», но при этом он отправляет одно подразделение за другим к селу Крынки в Херсонской области. Где их успешно уничтожают российские ВС, накрывая артиллерийскими ударами. Плацдарм, о котором бесконечно говорят украинские власти – это всего лишь территория один на два километра, на которой отсутствуют даже глубокие подвалы, не говоря уже о серьезных фортификациях.

Эксперт высказал мнение, что если Запад прекратит поставки вооружений, то Украина уже через несколько месяцев капитулирует. Вот только США и НАТО невыгодно прекращать военную помощь, которая дает возможность относительно недорого стравливать одних русских с другими, считает Федоров.