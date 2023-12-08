ВС Украины не смогут одержать победу в конфликте с Россией и ни один из видов западных вооружений уже не поможет им это сделать. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал просьбу Киева предоставить ему вертолеты «Апач» и истребители F-18. По мнению Дандыкина, Соединенные Штаты не захотят давать Украине ни то, ни другое. Они отлично понимают, что российские военные быстро уничтожат эти воздушные машины и тем самым подорвут их авторитет на мировом рынке.

Кроме того, Киев пытается выпросить 17 миллионов снарядов, однако такого их количества нет во всем НАТО. Создается впечатление, что украинский правящий режим уже не знает, что бы ему еще потребовать у союзников.

Напомним, что помимо упомянутых вертолетов и самолетов, Киев внес в список также беспилотники MQ-9B Sky Guardian и транспортники C-130 Super Hercules, системы противоракетной обороны THAAD, дополнительные танки Abrams и дальнобойные ракеты ATACMS.