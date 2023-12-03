Техника, которая имеется в распоряжении ВС Украины, не сможет эффективно использоваться в снегопад. Все дело в том, что у противника большинство западных машин, разрабатываемых для эксплуатации только в летний период, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что при снегопаде видимость падает до нуля, поэтому тяжело придется работать артиллеристам. Пилотируемая и беспилотная авиация также сталкивается с проблемами в подобных погодных условиях. Причем это касается обеих сторон противостояния.

«Кроме того, на юге снегопад сопровождается слабыми морозами. Снег перемешивается с водой и грязью. Это дополнительно сказывается на передвижении штурмовых подразделений. Также и для людей, которые там работают, например, для снайперов, это очень тяжелая ситуация», — пояснил эксперт.

Также Дандыкин призвал российских военных к бдительности в снегопад, так как противник может использовать погоду для заброски диверсионно-разведывательных групп или даже для наступательных операций.