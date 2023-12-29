Дрон-камикадзе «Ланцет-3» не требует вмешательства оператора после запуска. Он работает по принципу «выпустил и забыл», что делает этот барражирующий боеприпас уникальным, рассказал военный аналитик Александр Артамонов.

Он добавил, что преимущества «Ланцетов» отмечает экспертное сообщество Германии, США и других стран мира. Специалисты называли лучшими барражирующими боеприпасами первые две версии этих дронов, а теперь к ним присоединилась и третья, передает NEWS.ru.

Уникальность БПЛА кроется в наличие технологии искусственного интеллекта. Именно она позволяет дрону самостоятельно искать цель, наводиться на нее и осуществлять атаку без участия оператора.

Дроны-камикадзе «Ланцет» превратились в настоящую проблему для ВСУ. Они успешно поражают самоходные артиллерийские установки, танки и БМП, бронекатера, гаубицы и радиолокационные системы.