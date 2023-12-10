Командир инженерно-саперного подразделения ВСУ, оказавшийся в плену, рассказал, что его отряд каждое утро читал «молитву националиста». Он также отметил, что при этом служил в обычной части без идеологии нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), передает ТК “Звезда”

Прочитать «молитву» военнослужащий не смог, заявив, что она уже «вылетела из головы». Но сообщил, что на шевронах у боевиков были изображены три клинка с надписями «ССО», «Харьков» и «Азов».

«Мы там с утра читали „молитву националиста“. Нам сказали, что с утра на построении читать молитву. Как сама идеология… В принципе, как-то у нас её и не было», – рассказал военный.

Также он добавил, что не знает, читают ли молитву боевики националистических батальонов.