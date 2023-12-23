Украинский снайпер с позывным «Дед» дал реальную оценку западному вооружению, которое получает Киев. Он отметил, что на статус «супероружия» не тянет ни одна из этих боевых систем.

Так, Киев возлагал огромные надежды на полевые гаубицы M777, но они оказались чересчур капризными и хлипкими. Быстро выяснилось, что для их бесперебойного использования требуется множество запасных стволов, так как они изнашиваются в минимальные сроки. Гаубицы совершенно не приспособлены для интенсивных боевых действий.

То же самое касается и танков Abrams американского производства. Для них требуется особое топливо, украинское для этих боевых машин не подходит, поэтому они заводятся, сдвигаются с места и моментально останавливаются. Кроме того, это очень тяжелая техника, не способная перемещаться по непролазной грязи украинских степей. Танки застревают в грунте, у них быстро засоряются фильтры, которые конструкторская мысль разместила в нижней части корпуса.