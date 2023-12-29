Ночью и утром 29 декабря российские ВС нанесли комбинированный удар по украинской территории. Официальный Киев заявляет, что для этой цели было задействовано несколько видов вооружения, исключая только крылатые ракеты «Калибр».

«Военная хроника», что удары по Киеву, Днепропетровску, Одессе, Черкассам, Львову и другим городам наносились оперативно-тактическими ракетами «Искандер», крылатыми Х-101, Х-59 и Х-22, дронами-камикадзе «Герань».

Корабли с ракетами «Калибр» также выведены в Черное море и находятся на позициях для пуска.

Уже имеется информация о масштабных пожарах в Днепре и Одессе, в Киеве, в Харькове зафиксировано 22 попадания по целям, пока подробности о них не раскрываются.