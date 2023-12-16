Количество военнопленных ВСУ значительно увеличилось, причем сейчас в плен попадают штурмовики и десантники украинской армии, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о резко увеличившемся количестве пленных, а также о переговорах об обмене.

По словам Сладкова, далеко не все боевики ВСУ сдаются по собственной инициативе.