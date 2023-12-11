Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал попытки ВСУ закрепиться на так называемом плацдарме в Крынках Херсонской области. Он отметил, что Киев совершенно бессмысленно губит людей.

По словам военкора, ВС РФ удерживают этот район под огневым контролем и поэтому расширить перешеек до территории Крыма у Киева не получится, как бы он не пытался. Любые плавсредства, которые подходят к населенному пункту, моментально уничтожаются.

Командование ВСУ должно видеть все это и прекратить бесполезные новые попытки высадки десанта. Ведь даже если Киеву и удастся перебросить на левый берег определенное количество личного состава, доставить туда же артиллерийские системы, танки и многочисленные другие военные грузы все равно не получится. Все это утонет в Днепре.

По мнению Сладкова, до Киева в какой-то момент дойдет, что единственный способ завершить конфликт – это капитуляция.