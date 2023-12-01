Российские ВС применили дроны-камикадзе «Герань-2» для ударов по объектам ВСУ в Киевской области. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

«Взрывы в Киевской области — “Герань-2″», — коротко написал военкор.

В регионе, а затем и в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за утренней атаки беспилотников. Кроме того, стало известно и о взрывах на территории Днепропетровской и Николаевской областей.

Около 8 часов по московскому времени Киев попытался атаковать Крымский полуостров морскими дронами, однако сделать это не удалось. Морская авиация, которая патрулирует акваторию, уничтожила безэкипажный катер.