В районе Новодонецкого украинские боевики разместил склад с боеприпасами в блиндаже, но его обнаружил и уничтожил оператор российского беспилотника из 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Соответствующее видео выложил в Сеть военный корреспондент Андрей Руденко.

«Сбросами с «птички» уничтожили склад боеприпасов в блиндаже противника», — цитирует подпись к видео портал News.ru.

На кадрах записи видно, как беспилотник сбрасывает взрывное устройство прямо на вражеский блиндаж. Оно попадает точно в цель, поэтому раздается мощный взрыв, который провоцирует сильное возгорание.

Напомним, в пресс-центре группировки ранее рассказали о 14 бомбово-ракетных ударах по позициям ВСУ в районах Петропавловки, Стельмаховки, Песчаной и других населенных пунктов.