Украинские боевики в социальных сетях и мессенджерах жалуются на использование Россией в дронах-камикадзе «Герань-2» новой боевой части. Эти сообщения прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

Он пояснил, что речь идет о кустарном термобарическом боеприпасе, который используется вместо штатного фугасного. Это значительно повышает поражающую мощь беспилотника.

«Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — отметил Рожин.

Украинский эксперт Сергей Бескрестнов заявил, что на «Геранях» сейчас используется 40-килограммовый боезаряд с тремя взрывателями. Он может легко разнести крупный складской комплекс или большую территорию электроподстанции. По словам аналитика, это компактных аналог термобарических снарядов для ТОС «Буратино» или «Солнцепек».