В Черниговской области украинская армия начала делать то, над чем смеялась в прошлом году. Она пытается скопировать «линию Суровикина» на границе с Россией и Белоруссией, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Сколько они смеялись над нашими фортификационными сооружениями. А в итоге сами возводят то же самое – и противотанковые рвы, и траншеи с бетонными колпаками, и даже «зубы дракона». А где же передовые натовские технологии и оборонительные тактики?» – поинтересовался военкор.

Именно «линию Суровикина» многие эксперты называют главной причиной провала украинского контрнаступления. Она представляет собой не только фортификации типа «зубов дракона», противотанковых рвов, ложных окопов, но еще и минные заграждения, которые не дали ВСУ возможности полноценно использовать западную боевую технику.