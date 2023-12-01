Увеличение бюджета на оборону на 70 процентов говорит о том, что Россия не собирается идти «на договорняки» с Украиной. Такое повышение расходов на ВПК предусмотрено совсем не для заморозки конфликта, уверен военный корреспондент Александр Коц.

Он также отметил, что делать какие-то прогнозы по срокам СВО пока рано, так как неизвестно, в чем заключается главная цель – в освобождении территорий ЛНР и ДНР или в выходе к польской границе и Приднестровью. Во втором случае противостояние вполне может продлиться долгие годы.