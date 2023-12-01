Увеличение бюджета на оборону на 70 процентов говорит о том, что Россия не собирается идти «на договорняки» с Украиной. Такое повышение расходов на ВПК предусмотрено совсем не для заморозки конфликта, уверен военный корреспондент Александр Коц.
Он также отметил, что делать какие-то прогнозы по срокам СВО пока рано, так как неизвестно, в чем заключается главная цель – в освобождении территорий ЛНР и ДНР или в выходе к польской границе и Приднестровью. Во втором случае противостояние вполне может продлиться долгие годы.
«Единственное, что можно сказать с определенной уверенностью, что бы ни произносилось с высоких трибун, на переговоры и договорняки мы не настроены. Как и на спринтерские забеги. Об этом говорит хотя бы бюджет на следующий год. Расходы на оборонный сектор увеличатся на 70 процентов, по сравнению с этим годом. Это — не ради заморозки», — цитирует военного корреспондента портал News.ru.