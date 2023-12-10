Российские военные применяют в зоне проведения специальной военной операции тактику «воздушного минирования». Для этой цели они используют беспилотные аппараты, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Специальные дроны разработали операторы FPV-беспилотников и инженеры Первой танковой армии ВС РФ. Теперь БПЛА могут сбрасывать противопехотные нажимные мины и боезаряды с натяжным датчиком.

При этом они минируют территории с воздуха с закрытых позиций и задействуются на тех маршрутах, по которым противник осуществляет ротацию войск, эвакуацию, снабжение.

Дроны под противопехотные нажимные мины способны за один вылет сбрасывать до 10 боезарядов.

Военкор также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен процесс «воздушного минирования».