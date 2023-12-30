Артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВСУ, рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

Кроме того, он разместил в Сети видеозапись с уничтожением личного состава противника.

«Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии шлют новогодние приветы пехоте противника», — сообщил военкор в подписи к видео.

На кадрах хорошо видно, что как минимум 6 украинских боевиков попали под артиллерийский удар наших военных.

Сколько точно уничтожено военнослужащих противника и на каком направлении фронта сделано видео, не сообщается.

Напомним, ВС РФ перехватили инициативу на всех ключевых участках линии соприкосновения. Западные эксперты отмечают, что в таких условиях без западной поддержки ВСУ совсем скоро придется отступать и уходить в глухую оборону, чтобы как минимум удержать подконтрольные Киеву территории.