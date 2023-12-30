Удар по Белгороду украинскими ракетами «Ольха» был самым мощным с начала специальной военной операции, заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В канун Нового года украинские сатанисты нанесли по городу самый мощный удар за все время СВО», — цитирует военкора портал NEWS.ru.

МЧС РФ ранее сообщило, что количество погибших увеличилось до 14 человек, причем двое из них – это дети. Пострадали 108 россиян, в числе которых 15 детей. По словам Котенка, есть тяжелораненные, которым в настоящий момент оказывается медицинская помощь.

В результате теракта повреждено 60 транспортных средств, в числе которых пассажирские автобусы, а также больше 40 зданий.